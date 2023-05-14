İlber Ortaylı: Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun

Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan seçim açıklaması geldi. Sandık başında oy kullanırken ki fotoğrafını paylaşan Ortaylı, “Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun.” Notunu düştü.

İlber Ortaylı: Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun

Ülkemizin saygın tarihçi ve yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlber Ortaylı, sandıkta oy kullanırken çekilen bir fotoğrafı ekleyerek, “Demokrasinin en önemli hakkı olan oyunuzu kullanın ve takipçisi olun. #ilberortaylı” notunu düştü.
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"OYUNUZU KULLANIN VE TAKİPÇİSİ OLUN"

Ortaylı, bu paylaşımından bir saat önce de “Demokrasinin en önemli hakkı olan oyunuzu kullanın ve takipçisi olun.” notunu düşerken, Oy kullan çağrısı yaptı.

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