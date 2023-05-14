MHP İlçe Başkanı 2 sandıkta oy kullanırken yakalandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde MHP’ İlçe Başkanı Celal Kadim 2 sandıkla oy kullanırken yakalandı. Sandık görevlileri Kadim hakkında tutanak tuttu.

MHP İlçe Başkanı 2 sandıkta oy kullanırken yakalandı

Mersin’in Gülnar ilçesinin MHP’li İlçe Başkanı Celal Kadim 2019 seçmen kağıdıyla 2. sandıkta oy kullanmaya çalıştı.

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Gülnarınsesi.com adlı siteden Umut Çor’un haberine göre, MHP’li başkan önce 2019 yılına ait seçmen kağıdıyla 1010 no’lu sandıkta oy kullanmaya gitti. Sandık görevlileri başkanı tanıdıkları için isim listesini kontrol etmeyerek kendisine oy pusulalarını verdi. Zarf sandığa atıldıktan sonra sıra imzaya geldiğinde Celal Kadim’in ismi bulunmayınca görevliler tutanak tuttu.

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Başkan bunun üzerine 1012 nolu sandığa giderek yeniden oyunu kullandı.

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Telefonla ulaştığımız MHP İlçe Başkanı Celal Kadim, 2019 yılına ait seçmen kağıdını yanlışlıkla yanında bulundurduğunu belirterek hatanın sandık görevlilerinde olduğunu savundu. Başkan Kadim tutanak tutulduktan sonra gerçek sandığında oy attığını da kabul etti.

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