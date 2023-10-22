İstanbul'da silah tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda; sosyal medya uygulamaları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yapan toplam 6 şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da silah tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri ruhsatsız tabancaları, sosyal medya uygulamaları üzerinden tanıtımını yaparak sattıkları bilgisini aldı.

Uzun süreli takibin ardından şüphelilerin ellerinde bulunan silahları Eyüpsultan ilçesinde bulunan 3 ayrı adreste sakladıklarını belirledi. Şüphelilerin ruhsatsız tabancaları sevk edeceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 adet çeşitli çap ve markada ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 6 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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