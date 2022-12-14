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İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar

İstanbul'da motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:19
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İstanbul'da Sultangazi, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuklar cep telefonu kameralarına yansıdı

İstanbul'da motosikletle ölüme davetiye çıkardılar
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Sultangazi, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Sultangazi'de 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi kask takmayarak motosikletle yolculuk yaptı. Motosiklette iki çocuğun önde diğerlerinin arka arkaya oturarak, yolculuk yapması görenleri şaşkına çevirdi.

KUCAĞINDAKİ İKİ ÇOCUĞU BÖYLE TUTTU

Fatih'te ise, seyir halindeki motosiklette ikisi çocuk 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, amatör kameraya yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan kişinin kucağında iki çocuğun görüldüğü, çocuklardan birini sağ kolu ile diğerini sol kolu ile tuttuğu kameraya yansıyor.

TEM'DE 3 KİŞİLİK YOLCULUK

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde üç arkadaşın arka arkaya oturarak yaptıkları tehlikeli yolculuk da amatör kameraya yansıdı.

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