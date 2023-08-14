İstanbul'da taksi bulabilirseniz yeni ücret tarifesi uygulanmaya başladı. İşte yeni fiyatlar

DHA'nın haberine göre; UKOME’nin kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Taksim’de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

Taksiciler ve yolcular arasında gerginlik

Taksim’de saat 00.00’a yaklaşırken, bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL’ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL’ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL’ye yükseldi. Yeni tarifeye geçiş yapan taksilerin taksimetreleri de otomatik olarak güncellendi. Bu durum hem taksiciler hem de yolcular arasında gerginliğe neden oldu.

Taksiciler: Biz de mağduruz

Taksici Ömer Oğuzhan, yeni tarifeye geçtiklerini ancak yolcuların tepkisinden çekindiklerini söyledi. Oğuzhan, “Yolcu hangi tarifeden bindiyse o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız” dedi. Taksici Faruk Atar ise yeni taksimetreyi bin 950 TL’ye yaptırdığını ancak henüz kullanamadığını belirtti. Atar, “İnşallah hayırlısı olur” dedi.

Yolcular: Zamlara tamamız ama taksici bulabilirsek

Yolcu Mehdi Rahman ise zamlara karşı olmadığını ancak taksici bulmanın zor olduğunu söyledi. Rahman, “Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey” dedi. Yolcu Ayşe Özdemir de yeni tarifeyle binmek şans olduğunu ifade etti.