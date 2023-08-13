İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu. Yeni tarife bu gece yürürlüğe giriyor

İstanbul'da bu geceden itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatlarla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkıyor.

KAYNAK: AA
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu. Yeni tarife bu gece yürürlüğe giriyor

İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı.

UKOME'nin 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında bu gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi.

Bazı firmaların hayata geçirdiği yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyonlara gitmeden taksimetre ayarının yapılması sayesinde uzun taksi kuyrukları oluşmadı.

Bağcılar'da taksimetre güncellemesi yapan merkezin temsilcisi Oğuz Kahraman, cihazlarında GPRS modülü bulunduğunu belirterek, yaklaşık 2 bin araca bu uygulamayı yaptıklarını söyledi.

TAKSİMETRELER OTOMATİK GÜNCELLENİYOR

Uygulama sayesinde uzaktan yeni tarife güncellemesi yaptıklarını anlatan Kahraman, müdahale ettikleri taksimetrelerin, bu gece yarısından itibaren otomatik olarak güncelleneceğini dile getirdi.

Kahraman, taksicilerin sıkıntı yaşamaması için profesyonel ekipleriyle gece gündüz çalıştıklarını aktararak, 7 bin araca da istasyonlarında güncelleme yaptıklarını belirtti.

UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

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