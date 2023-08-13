Müşteri seçen taksici tepki gösterenlere küfürler yağdırdı

Fatih’te müşteri seçip yabancı turist bekleyen taksi sürücüsü, tepki gösterenlere küfürler savurdu. En azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen yaşlı kadını alması gerektiğini söylenen taksici, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabını verdi.

KAYNAK: İHA
Müşteri seçen taksici tepki gösterenlere küfürler yağdırdı

Fatih Aksaray’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı.

Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

POŞETLERİYLE BEKLEYEN YAŞLI KADINI DA ALMADI

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen yaşlı kadını alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı.

Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

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