İstanbul’da taksiler şikayet yağmuruna tutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, 2023 yılı boyunca toplamda71 bin 958 taksi şikayeti geldi. Yurttaşlar, İBB 153 Çözüm Merkezi telefon hattı, mobil uygulama, 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattı ve "cozummerkezi.ibb.istanbul" internet sitesinden taksilerle ilgili, farklı konularda şikayette bulundu. Gelen şikayetlerin 39 bin 421 tanesi, “yol ve yolcu seçme” konusunda yapıldı. İBB ekipleri ise, yıl boyunca 70 binden fazla taksiyi denetledi.

Şikayetlerin 9 bin 166’sı trafik kuralı ihlali, 7 bin 504’ü ise fazladan ücret alınması ile ilgiliydi. Taksiler hakkında, "yolcuya kaba davranılmasından" 7 bin 319, "yolcuyu uzak yoldan götürmekten" 2 bin 845, "taksimetre açılmamasından" 1776, "darp ve tacizden" 1631 ve diğer konularda 2 bin 296 şikayet oluşturuldu.

İBB EKİPLERİ 70 BİNDEN FAZLA TAKSİYİ DENETLEDİ

İBB ekipleri tarafından, 2023 yılı boyunca yapılan denetlemelerde, 70 binden fazla taksi denetlendi. Şikayet başvuruları ve yapılan denetimler sonucunda, 58 bin 681 taksi ve sürücüye, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında "puan düşümü", "şoför kartının askıya alınması" ve "ruhsatın askıya alınması" gibi cezalar verildi.

TAKSİLERE EN ÇOK YANLIŞ PARK ETME KONUSUNDA CEZASI VERİLDİ

Taksilere en çok verilen ceza, yanlış park etme konusunda oldu. Toplamda 19 bin 73 taksi şoförüne, yanlış park ettiği için ceza verildi.

Taksi şoförlerine; “trafik kuralı ihlalinden" 11 bin 562, "emniyet kemeri takmamaktan" 3 bin 662, "kayıtsız şoför çalıştırmaktan" 2 bin 366, "ruhsatsız çalışmaktan" 2 bin 70, "turizm imajı eksikliğinden" 1450, "şoför kartı olmamasından" 1408, "araç içinde sigara içilmesinden" 1181, "taksimetre açılmamasından" 1166, "yolcu mağduriyetinden" 934, "renkli camdan" 830, "gürültülü araçtan" 789 ve diğer nedenlerden de 12 bin 190 ceza uygulandı.