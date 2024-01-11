Taksi şoförü aracına aldığı müşteriler hırsız çıkınca avazı çıktığı kadar bağırdı. Soygundan bakın nasıl kurtuldu

Amerika'da kaydedilen hırsızlık girişimi görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Gelen çağrılar üzerine müşteri almaya giden bir sürücü aracına binen 2 müşteri sonrası hayatının şokunu yaşadı.

İki müşteriyi alan sürücü kısa bir süre sonra arkasında oturan iki kişinin saldırısına uğradı.

SALDIRGANLARDAN BAĞIRARAK KURTULDU

Uber şoförünün ağzını kapatmaya çalışan ilk soyguncudan sürücü bir direksiyon manevrası ile ve atik hareketleriyle kurtuldu.

O sırada diğer soyguncu harekete geçti ve sürücünün ağzını kapatmaya çalıştı ama o da amacına ulaşamadı.

Yaşadığı olay karşısında ne yapacağını bilemeyen sürücü pencereyi açıp bağırmaya başladı.

Adamın bağırması sonrası korkan soyguncular arabadan atlayarak kaçtılar.