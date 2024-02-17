İstanbul’da tartışmalara konu olan yer için 117 milyon dolarlık dev ihale

İstanbul Tuzla ilçesindeki, Akfırat mevkiinde 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk Formula 1 yarışının gerçekleştirildiği İstanbul Park Pisti için belirsizlik ve kriz durumu nihayet sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Yapım Ve Onarım Karşılığı Kiralama” yöntemiyle İstanbul Park pistinin ihaleye açılacağını duyurdu. Ayrıca ihaleye ilişkin şartlar da paylaşıldı.

AVM, MACERAPARK, OTOMOBİL MÜZESİ, EĞLENCE MERKEZİ...

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, İstanbul Park ihalesi kapsamında 30 yıl süreli “Yapım ve Onarım Karşılığı Kira ve İşletme” ihalesine çıkılmış durumda. Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macerapark (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş parkı, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonunda mahaller/yapılar yaptırılacak. İhalenin toplam tahmini bedeli ise 117.8 milyon dolar. Alan ise toplam 2.166.098 metrekare.

REKABETİ ARTIRMAK İÇİN SÜRE UZATILDI

Yapım ve onarım süresi üç yıl olarak belirtilirken, ekpertiz raporu ile 16 yılda kendini amorti edebileceği bilgisine de yer verildi. Neden 30 yıllık ihale sorusunun yanıtı da ihale şartlarında şöyle yanıtlanıyor; 19 yıllık süreye ihaleye katılımın arttırılarak rekabetin sağlanması, atıl durumda olan Formula-1 pistinin yarış takvimine alınmasının sağlanarak ihyası amaçlarıyla 11 (Onbir) yıl kar etme süresi eklenerek belirlendi.

İhale şartlarında ilk yılın aylık inşaat süresi kirası olarak 272 bin dolar belirlenirken, daha sonraki her yıl için belirlenen bu kiraya yüzde 1.5 artış yapılacağı kaydedildi. Yine yıllara göre yapılacak kira bedelleri ve artışları da ihale şartnamesinde yazıldı.

İşletme süresi başlangıcı olan 4. yıldan itibaren 30. yılın sonuna kadar her ay taşınmazın tamamından elde edilecek cironun yüzde 20’sinin ya da düşükse belirlenen bedelin alınacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere İstanbul Park Pisti için geçtiğimiz haftalarda tahliye kararı çıkmıştı. Tahliye kararına rağmen pisti işleten Intercity’nin (Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş) halen pisti boşaltmadığı ve sürecin uzatıldığı da dikkatleri çekmişti. Bu bağlamda TOSFED’ten (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) pistin boşaltılmasına ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti.