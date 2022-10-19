19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İstanbul'da tedavi gören maden işçisinden sevindirici haber

İstanbul'da tedavi gören maden işçisinden sevindirici haber

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden maden işçilerinden sevindirici haber geldi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:14
Takip Et

İstanbul'da tedavi gören maden işçisinden sevindirici haber. Maden işçilerinden birinin daha solunum cihazından ayrılacak

İstanbul'da tedavi gören maden işçisinden sevindirici haber
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, tedavisi devam eden maden işçilerinden birinin daha solunum cihazından ayrılacağını açıkladı.

Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bartın'dan 6 hasta Cuma akşamı hastanemize getirildi. Bu hastaların 5 tanesinin ileri düzeyde yaraları ağır idi. Onları solunum cihazına bağlamak durumunda kaldık. Onların yoğun tedavileri devam etmektedir. Bir hastamızın durumu daha iyiydi. O da zehirli gazlara maruz kaldığı için oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Şu an durumu iyi yoğun bakımdan çıkardık. Solunum makinesine bağlı hastalarımızdan birinin de makineden ayrılma süreci başlatılmıştır. Durumu iyiye gitmektedir”

Turan yaralı madencilerin tedavilerinde en üst düzey malzeme ve modern tekniklerin kullanıldığını vurgulayarak, “Bundan sonraki süreçte bütün ümidimiz bu hastalarımızın sağlığına kavuşmasıdır” sözlerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
3
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
5
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Bebek hasta taşıyan ambulansa yol vermedi. O anlar kaydedildi
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Van'da inşaat halindeki cami yandı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
﻿Küçük Mehmet'i okuldaki kaynar su yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.