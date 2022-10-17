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  • Madenler zarar ediyor bahanesiyle bir bir özelleştirildi. Maden sektöründe yüzde 80 olan kamu payı yüzde 8’e düştü

Madenler zarar ediyor bahanesiyle bir bir özelleştirildi. Maden sektöründe yüzde 80 olan kamu payı yüzde 8’e düştü

Türkiye Taş Kömürü Kurumu yıllardır zarar ettiği gerekçesi ile sahip olduğu madenleri özel sektöre verdi. Maden sektöründe yüzde 80 olan kamu payı AKP iktidarı ile birlikte yüzde 8’e düştü.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 12:30
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Maden sektöründe yüzde 80 olan kamu payı yüzde 8’e düştü. Madenler zarar ediyor bahanesiyle bir bir özelleştirildi

Madenler zarar ediyor bahanesiyle bir bir özelleştirildi. Maden sektöründe yüzde 80 olan kamu payı yüzde 8’e düştü
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Cumhuriyet’ten Ali Can Canpolat’ın haberine göre, Maden sektöründe yüzde 80 olan kamu payı AKP iktidarı ile birlikte yüzde 8’e kadar geriledi.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) 40 binlerde olan işçi sayısı ise 6 binlere kadar geriledi. Sık sık yaşanan maden kazalarının en büyük nedeni de ise gizli ve açık yürütülen özelleştirmeyle birlikte gelen kâr hırsı ve fazla iş yükü oldu. Uzmanlara göre bu sahaların özelleştirilmesinin önünü açmak için bilerek yatırım yapılmıyor ve işçi sayısı azaltılıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, adım adım gelen özelleştirme nedeniyle, “Nasıl olsa satacağız yatırım yapmayalım” mantığında hareket edildiğini söyledi. Sayıştay raporlarına da atıf yapan Görgün, “Sayıştay işçi sayısının iş güvenliğini tehlikeye atacak kadar düştüğünü söylemesine rağmen işçi alımı yapılmadı. Kurumun zarar etmesi durdurulmadı ve yatırım yapılmadı madenlere. Özelleştirme eğilimi olunca kamu yatırım yapmaktan kaçınıyor” dedi.

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ise, “TTK zarar ettirilerek diğer kurumlarda olduğu gibi ‘kamunun sırtına yük’ algısı oluşturulmaya çalışılıyordu” dedi.

TTK’de gizli özelleştirme yapıldığını söyleyen Yüksel, “TTK sürekli zarar edip duruyor. Var olan üretimlerinin çoğunu ‘Gizli özelleştirme’ dediğimiz rödovans yöntemiyle yapıyorlar. Üretim TTK’nin gibi duruyor ama başka şirket üretiyor. Buna liyakatsizlik de eklendi. Özellikle yerel yönetimler maden müdürlüklerinde ve başmühendis kadrolarında hâkimdi, liyakatsizlik had safhada” dedi.

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Adalet Hukuk Liyakat
17.10.2022 13:20
Satılmadık ne kaldı. Özelleştirmeden gelen paraları da çarçur ettiler. Sermayeyi de tükettiler, yatırımda yapmadılar, borç aldıkları paraları da heder ettiler, sonuç enflasyon ve işsizlik.  
 
merdanoğlu
17.10.2022 12:39
özelleştirmedeki ana amaç devletin üzerinden işçi yükünü atmak çünkü devlet işçisi gir çık yapılmadığından asgari ücretle işe başlayıp yüksele yüksele artan ücretleri ve grev hakları hükümetleri korku  
 
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