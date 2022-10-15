Bartın'daki maden faciasına ilişkin soruşturmada detaylar belli oldu. TV100 önemli bilgilere ulaştı

Türkiye, maden faciaları konusundaki acı tecrübelerine bir yenisini daha ekledi.

Bartın Amasra’da, Türkiye Taş Kömürüne bağlı maden Ocağı’nda meydana gelen patlamada arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bunun yanı sıra, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma da tüm yönleriyle sürdürülüyor. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

İŞ MÜFETTİŞLERİ DE OLAYIN TEKNİK BOYUTLARINI SORUŞTURACAK!

Tv100, soruşturmaya ilişkin önemli bilgilere ulaştı. Başsavcılığın koordinesinde, görevlendirilen iş müfettişleri de olayın teknik boyutlarını soruşturuyor. Bu doğrultuda facianın yaşanmasında ihmal olup olmadığı ve olası kusurlar belirlenmeye çalışılıyor. Maden ocağıyla ilgili eskiye dönük tüm iş güvenliği raporları mercek altına alındı. Madene ilişkin daha önce hazırlanan tüm teknik envanter de masaya yatırılmış durumda. Ayrıca, denetim yapmakla yükümlü olan, ilgili kurum ve kuruluşların, madene özel verdiği raporlar da titizlikle inceleniyor.

KUSURU GÖRÜLENLER YA DA İHMALİ OLANLAR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tv100’den Sertaç Murat Koç’un özel haberine göre, maden içerisinde ve dışında kullanılan tüm ekipman ile araç-gereçlerin teknik yeterlilikleri de inceleniyor. Bunların başında ise grizu patlamasına neden olan, ortamdaki metan gazı ile oksijen oranlarını ölçen dedektör ve sensörler geliyor. Müfettişlerce, olayın tüm boyutlarını kapsayan rapor hazırlandıktan sonra başsavcılığa sunulacak. Bu raporun ardından harekete geçilecek. Kusuru görülenler ya da ihmali olanlar hakkında gözaltı kararı verilecek. Alınacak ifadelerin ve elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından, iddianame hazırlanacak. Hazırlanan iddianamenin kabul edilesi sonrasında ise dava açılacak.

RAPOR BEKLENECEK

Tv100’e bilgi veren yargı kaynakları, soruşturmanın en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için müfettişler ve teknik heyetlerin hazırlayacağı rapora işaret etti. Raporların beklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Hayatını kaybeden işçilerin net sayısının belirlenmesi sonrasında ise sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağını kaydetti.