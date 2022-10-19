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  • Erdoğan'dan maden faciası için yeni açıklama: Kadere inanan insanlarız. Mukadderata teslim olacağız

Erdoğan'dan maden faciası için yeni açıklama: Kadere inanan insanlarız. Mukadderata teslim olacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:26
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Erdoğan: Kadere inanan insanlarız. Mukadderata teslim olacağız

Erdoğan'dan maden faciası için yeni açıklama: Kadere inanan insanlarız. Mukadderata teslim olacağız
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Metan tüm dünyada maden işletmelerinin ve madencilerin korkulu rüyasıdır.
Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrası öğreneceğiz. Patlama sebebi inceleme sonucu belirlenecek. Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana karar söylenen her şey spekülasyondan ibarettir.

Bartın'daki hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.

Maden ocağı son olarak ağustos ayında 7 gün süreyle denetlenmiştir. Yılda en az 4 defa denetlenerek eksikler tespit edilmekte ikazlar yapılmaktadır.

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek destek için düzenleme çalışmasını ilgili arkadaşlar sürdürüyor. Madencilerin geride bıraktığı aileleri devlete emanettir.

Raporla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun. Kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette tespit ederlerse suçlunun yakasına yapışacağız. Tüm bunları yaparken mukadderata teslim olacağız.

İşi kader kavramını aşağılamaya kadar vardıranlar tehlikeli bir mecrada ilerlediklerini bilmelidir. Sen inanmayabilirsin ama Bay Kemal ve avanesi ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Amasra'daki maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek.

Bay Kemal önce adamlarına sahip çık Meclis'in kürsüsüne çekiçlerle orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki değildir edebe adaba terstir. Meclis'in adabına edebine terstir.

Siz bunları yapadurun parlamento meclis içtüzüğü süratle değiştirmelidir. Çekiçle gelir orada telefon da kırar başkasının kafasını da kırar. Bu milletin parlamentosu bunlara haddini bildirmelidir."

Ayrıntılar geliyor...

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Aysun Şimşek
19.10.2022 13:15
Kırılan telefon olsun. Güzel yurdumun, güzel insanları kırılmasın.  
 
Yavuz sever
19.10.2022 13:15
Ölümler kader alın yazisi,zamları Allah yapiyor.iyiki bu maden kazasında suçu Allaha atmadılar.  
 
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