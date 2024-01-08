İstanbul'da toplu taşımaya dev zam talebi

Yeni yılda zamlar art arda geldi. İğneden ipliğe her şeye zam yağdı. İstanbul’da toplu taşımaya yeni yıl zammı yolda.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

İddialara göre toplantıda İBB ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istedi.

İBB en son 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.

TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. Toplantıda yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.

İstanbul'da mevcut tarife ise şu şekilde:

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM KABUL EDİLECEK Mİ?

Öte yandan servis şoförleri zam talep etmişti. Eğer bu zam toplantıda kabul edilirse en düşük servis ücreti bin 300 TL'den 2 bin 80 TL'ye çıkacak.