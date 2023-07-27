İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi. Benzine mazota fahiş zam yapıldı İBB'nin teklifi kabul edilmedi

Amaç belediyeyi çalışamaz yapmak mı? İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 57'lik zam teklifi kabul edilmedi. Alt komisyona gönderilen teklif alt komisyonda görüşülecek. Öte yandan UKOME toplantısında minibüsler ve servis ücretleri için de zam çıkmadı.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi. Benzine mazota fahiş zam yapıldı İBB'nin teklifi kabul edilmedi

Toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması teklifinin görüşüldüğü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında zam kararı çıkmadı.

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı olağan toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. UKOME Toplantısında, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, yüzde 40, İstanbul Taksi Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etti. UKOME toplantısında zam oranları üzerinde anlaşma sağlanamadığı için toplu taşıma ücretlerine zam yapılamadı.

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