Pakistan'da sokak ortasında diş tedavisi!

Pakistan'da, sokak ortasında hijyen kuralı tanımadan diş çekimi ve diğer işlemleri yapan bir seyyar dişçinin görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, hiçbir hijyen önlemi almadan, sokakta bir sandalyede oturan bir kişinin dişinin çekildiği görülüyor. Bu olay, sağlık açısından büyük risk taşıdığı ve hijyenik olmadığı için eleştirildi. Diş çekimi gibi işlemlerin hijyenik ortamlarda ve uzmanlar tarafından yapılması gerektiği vurgulanırken, bu tür uygulamaların tehlikeli olduğu belirtildi.