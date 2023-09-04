İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Okullar açılınca yollar kilitlendi

Okullar açılınca İstanbul'da trafiğinde yoğunluk yaşandı. İstanbul Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun yüzde 49'u geçti.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Okullar açılınca yollar kilitlendi

Uyum haftası kapsamında eğitime başlayan öğrencilerinin okullara özel araç ve servislerle yolculukları başladı.

İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 49'u geçtiği görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %49’u geçti. Topkapı Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

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