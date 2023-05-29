İstanbul’da tren istasyonunda ‘Atam İzindeyiz’ yazılı Fatih Sultan Mehmet posteri

Erenköy Tren İstasyonu'na Fatih Sultan Mehmet posteri, "Atam izindeyiz" yazısıyla asıldı.

İstanbul’da tren istasyonunda ‘Atam İzindeyiz’ yazılı Fatih Sultan Mehmet posteri

Editör: Bengü Zorlu

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde, Erenköy Tren İstasyonu'na asılan poster dikkat çekti.

Mustafa Kemal Atatürk için kullanılan "Atam izindeyiz" sloganının Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'e uyarlanması, Türk tarihine damgasını vurmuş isimlerin yarıştırılmaya çalışılması olarak görüldü.

Türk halkı için büyük kıymette sahip iki Türk büyüğünü kıyaslamaya çalışanlara sosyal medya tepki gösterdi.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılması sonrası kullanıcılar, "Atatürk de bizim Fatih de" yorumları yaptı.

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