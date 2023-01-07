İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

42 yaşındaki Taştan Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, Kulaksız Mahallesi Hasköy Tüneli'nde duvara çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. (AA)
42 yaşındaki Taştan Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, Kulaksız Mahallesi Hasköy Tüneli'nde duvara çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. (AA)
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