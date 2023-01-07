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İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Beyoğlu'nda tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 06:37
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İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul'da tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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42 yaşındaki Taştan Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, Kulaksız Mahallesi Hasköy Tüneli'nde duvara çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. (AA)

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