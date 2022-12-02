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İstanbul'da turistin parasını çalan şahıs yakalandı

Şişli'de bir turistin sandalyeye asılı ceketinin cebinden para çalan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:59
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İstanbul'da turistin parasını çalan şüpheli yakalandı

İstanbul'da turistin parasını çalan şahıs yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir kafede oturan turistin ceketinin iç cebinden 3 bin doların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği yabancı uyruklu şüpheli B.K'yi Fatih'te yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki bir masada yanında kişiyle oturan şüphelinin, arka masadaki turistin sandalyeye asılı ceketinden parayı alması ve kafeden ayrılması yer alıyor. (AA)

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