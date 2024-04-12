Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbullular akın etti

Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbullular akın etti
Ramazan Bayramının son gününde İstanbullular Belgrad Ormanına akın etti.

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte, İstanbul’un yeşil cenneti Belgrad Ormanı, vatandaşların akınına uğradı. Çocuklar parkın keyfini çıkarırken, aileler mangalın tadını çıkardı. Piknik alanları dolup taşarken, araç kuyrukları gökyüzünden net bir şekilde görülebiliyordu.

Bayramın son gününde, İstanbullular tatillerini parklarda ve ormanlık alanlarda geçirmek için dışarı çıktılar. Belgrad Ormanı, bu popüler noktalardan biri haline geldi. Ormana piknik yapmak ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmek için gelen vatandaşlar, bölgede yoğunluğa neden oldular. Havadan çekilen görüntülerde, araç kuyrukları ve yoğun trafik dikkat çekti. Ormanın içinde, birçok insan piknik yaparken, çocuklar da oyun alanlarında eğlenerek temiz havanın keyfini sürdüler. Komşularıyla pikniğe katıldığını söyleyen Seher Uğurlu, “Allah’a şükürler olsun ki iyiyiz. Komşularımız ve arkadaşlarımızla birlikte pikniğe geldik. Bizim bölgenin meşhur bazlama gözlemelerini yaptık. Tatilin tadını çıkarıyoruz,” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yasin Battal ise, “Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, ders çalışıyorum, kitap okuyorum ve çay içerek güzel zaman geçiriyorum. Parkta oyunlar oynuyorum,” dedi.

Elif Battal, parka gidip arkadaşlarıyla oyun oynadığını belirtti: “Parka giderek arkadaşlarımla oynuyor ve zamanımı değerlendiriyorum. Ödevlerimi yapıyor, kitap okuyor ve pikniğe gidiyorum. Parklarda ebelemece, saklambaç ve top oyunları oynuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Mustafa Mete, “Doğanın içindeyiz ve çok eğleniyoruz. Bugün ailemizle birlikte buradayız. Top oynuyor, mangal yapıp yemek yiyoruz,” şeklinde mutluluğunu dile getirdi.

İlgili Haberler
İstanbul’da ulaşım bedava olunca bu izdihama razı oldular
Ramazan Bayramı’nın son gününde Eminönü’nde yoğunluk
Ramazan Bayramı’nın son gününde Eminönü’nde yoğunluk
Son Haberler
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı Yaşam
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
İstanbul’da ulaşım bedava olunca bu izdihama razı oldular Gündem
İstanbul’da ulaşım bedava olunca bu izdihama razı oldular
Antalya'da motorlu bisiklet şarampole yuvarlandı Gündem
Antalya'da motorlu bisiklet şarampole yuvarlandı
Tokat'ta iki araç birbirine girdi. 4 yaralı Gündem
Tokat'ta iki araç birbirine girdi. 4 yaralı
Meyve kasalarından çıkan yangın paniğe neden oldu Yaşam
Meyve kasalarından çıkan yangın paniğe neden oldu
‘Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı’ yazısına soruşturma Gündem
‘Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı’ yazısına soruşturma
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. 5 yaralı Gündem
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. 5 yaralı