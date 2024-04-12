Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbullular akın etti

Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte, İstanbul’un yeşil cenneti Belgrad Ormanı, vatandaşların akınına uğradı. Çocuklar parkın keyfini çıkarırken, aileler mangalın tadını çıkardı. Piknik alanları dolup taşarken, araç kuyrukları gökyüzünden net bir şekilde görülebiliyordu.

Bayramın son gününde, İstanbullular tatillerini parklarda ve ormanlık alanlarda geçirmek için dışarı çıktılar. Belgrad Ormanı, bu popüler noktalardan biri haline geldi. Ormana piknik yapmak ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmek için gelen vatandaşlar, bölgede yoğunluğa neden oldular. Havadan çekilen görüntülerde, araç kuyrukları ve yoğun trafik dikkat çekti. Ormanın içinde, birçok insan piknik yaparken, çocuklar da oyun alanlarında eğlenerek temiz havanın keyfini sürdüler. Komşularıyla pikniğe katıldığını söyleyen Seher Uğurlu, “Allah’a şükürler olsun ki iyiyiz. Komşularımız ve arkadaşlarımızla birlikte pikniğe geldik. Bizim bölgenin meşhur bazlama gözlemelerini yaptık. Tatilin tadını çıkarıyoruz,” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla oyun oynayan Yasin Battal ise, “Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, ders çalışıyorum, kitap okuyorum ve çay içerek güzel zaman geçiriyorum. Parkta oyunlar oynuyorum,” dedi.

Elif Battal, parka gidip arkadaşlarıyla oyun oynadığını belirtti: “Parka giderek arkadaşlarımla oynuyor ve zamanımı değerlendiriyorum. Ödevlerimi yapıyor, kitap okuyor ve pikniğe gidiyorum. Parklarda ebelemece, saklambaç ve top oyunları oynuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Mustafa Mete, “Doğanın içindeyiz ve çok eğleniyoruz. Bugün ailemizle birlikte buradayız. Top oynuyor, mangal yapıp yemek yiyoruz,” şeklinde mutluluğunu dile getirdi.