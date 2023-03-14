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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 161 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet güçleri "Kökünü Kurutma" operasyonları kapsamında 161 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeleri ulaştırmak için kullanılan taksilere el koyuldu. El koyulan taksiler, Vatan Caddesi'ndeki İl emniyet yerleşkesinde sergilendi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:30
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 161 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da düzenlenen 42'nci 'Kökünü Kurutma' operasyonunda, kokain dağıtımını yapan aralarında ticari taksi şoförü ve motokuryelerin de bulunduğu toplam 161 kişi gözaltına alındı. Kokain ticaretinde kullanılan araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre: İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bu sabah, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 

UYUŞTURUCU TAKSİ VE MOTOKURYELER İLE TAŞINMIŞ

İstanbul genelinde yaklaşık 16 aydır yürütülen saha çalışmaları ve soruşturmalar kapsamında, 175 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla belirlenen adreslerde arama yapıldı. Şüphelilerden 24'ünün ikamet adreslerin kokain servisini ticari taksiler ile yaptıkları tespit edildi. 

Çalışmaların devamında bu sabah saat 06.30’da İstanbul'da 258 ekip, 33'ü Özel Harekât'tan olmak üzere toplamda 900 personel, 1 helikopter, 1 hava aracı ve 11 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ticari taksi şoförü ve motor kuryelerinin de bulunduğu 161 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu taşımacılığında kullanılan çok sayıda ticari taksi ve motokuryeye el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 390 gram kokain, 1 kilo 19 gram, esrar, 90 gram eroin, 3 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 8 hassas terazi, 2 pres makinası, 1 çelik yelek, 4 tabanca, 83 fişek ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde adreslerinde bulunamayan firari durumda olan 14 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

OPERASYONLARDA 72 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ, 106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, aynı soruşturma çerçevesinde 16 ay boyunca yapılan ara operasyonlarda da 106 şüphelinin gözaltına alındığı ve 72 kilo 640 gram kokainin ele geçirildiği de bildirildi.  

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