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İstanbul'da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

İstanbul Küçükçekmece’de uyuşturucu ruhsatsız tabanca satışı yaptığı belirlenen şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile 93,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:16
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İstanbul'da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yapıldı

İstanbul'da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu
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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca satışının yapıldığına dair ihbar alması üzerine harekete geçti. Küçükçekmece Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yer alan bir adreste 20 Ocak Cuma tarihinde yapılan operasyonda A.A.Y. (36) isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan diğer aramalarda ise, 10 tane ruhsatsız tabanca, 4 tane kurusıkı tabanca, pompalı, havalı ve bilye atar tabanca, 2 tane spiral makine, 3 tane matkap, 2 tane namlu açma aleti, 93,6 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

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