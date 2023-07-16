İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu mu? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Sosyal medyadaki "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddiaları üzerine Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Söz konusu açıklamada sadece 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
İstanbul'da yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu mu? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı, "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı" iddiaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlıkça açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

"MEKANSAL YOĞUNLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESI AMACIYLA"

Göç İdaresi Başkanlığı'nın, mekansal yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla dönemsel olarak illerde gerek mahalleler gerekse ilçeler nezdinde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizlerini yaptığı, bunu seyreltmeye yönelik tedbirler aldığı ifade edilen açıklamada; bu kapsamda, İstanbul'un 2019'da geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"2021 yılı ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 2022 yılı ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla tüm illerimizde, yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı toplam 63 ilde 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür."

Açıklamada şunlar da kaydedildi;

"Açıklamadan anlaşılacağı üzere İstanbul ilimizde 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup halihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır. Mekansal yoğunlaşmaya yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir."

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