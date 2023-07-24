Enflasyonu düşük gösteren TÜİK açıkladı: Bir yılda 400 bin yabancı geldi

TÜİK'in resmi istatistiklerine göre, 2022 yılında 399 bin 643 yabancı uyruklu Türkiye'ye göç ederken, 139 bin 531 Türk vatandaşı yurt dışına göç etti. Bu sayıya kaçakların dahil edilip edilmediği ise merak konusu.

Enflasyonu düşük gösteren TÜİK açıkladı: Bir yılda 400 bin yabancı geldi

Türkiye’nin gündeminde ekonomik kriz ve göç konuları bulunurken, TÜİK’ten gelen istatistiki bilgiler ise kafaları karıştırdı. Sınırlardan her gün paylaşılan kaçak geçiş videoları, sokaklarda katlanarak artan yabancı nüfusuna rağmen verilen sayıların inandırıcılığının ise soru işaretleriyle dolu olduğu yorumları yapıldı.

TÜİK’e göre, yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu.

Göç eden nüfusun yüzde 52,9’unu erkekler, yüzde 47,1’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409’unu Türk vatandaşları, 399 bin 643’ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

YURT DIŞINA GÖÇ YÜZDE 62,3 ARTTI

Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7’sini erkekler, yüzde 44,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531’ini Türk vatandaşları, 327 bin 383’ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. 2021’de Türkiye’den giden Türk vatandaşı sayısı 61 bin 585, yabancı sayısı 98 bin 631 idi.

Türkiye’ye 2022 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11,7 ile 20-24 ve yüzde 11,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,4 ile 30-34 ve yüzde 12,8 ile 20-24 yaş grubu izledi.

EN ÇOK İSTANBUL'A GELDİLER

Türkiye’ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 14,8 ile Antalya, yüzde 5,4 ile Ankara, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Mersin takip etti.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 39,5 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 9,8 ile Ankara, yüzde 6,7 ile Antalya, yüzde 3,4 ile Samsun ve yüzde 3 ile İzmir izledi.

RUS VE UKRAYNALILAR'IN GÖZDESİ TÜRKİYE OLDU

Türkiye’ye 2022 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu’nu yüzde 8,1 ile Ukrayna, yüzde 6,5 ile İran, yüzde 5,4 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Irak vatandaşları izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 20 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı, yüzde 10,6 ile İran, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Afganistan ve yüzde 4,8 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

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