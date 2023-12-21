İstanbul'da yalnız başına denizi izleyen kuş ortaya çıktı. Bazen dalıp dalıp uzaklara baktı

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte birçok kuş türü daha sıcak ülkelere doğru göç etmeye başladı.

Sürüsünden ayrılan kuşlar hayat mücadelesi vermeye başladı. Muhtemelen yine bu kuş türünden olacak ki, İstanbul'da denizin kıyısında bulunan ve tek başına denizi seyreden bir kuşun görüntüsü sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Kuş zaman zaman dalıp gökyüzüne ve denize bakarak adeta insanmışcasına iç çekti.

O anlar sosyal medyada gündem olurken kuşun bu hayaline üzülenler "acaba ne derdi vardı, kim bilir canını kim sıktı" gibi yorumlar yapıldı.

Bazı kişiler söz konusu görüntülerin arkasına video yükleyerek olayı dramatikleştirdi.

Bazı kişilerse duygular dizilerin repliklerini videoya montajladı.

İŞTE KUŞ İÇİN SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR