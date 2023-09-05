İstanbul'da yaşam maliyeti uçtu. Bir yılda yüzde 80'nin üzerinde arttı

İstanbul'da yaşamının maliyeti her geçen gün artıyor. Devlet memurlarının "aman tayinim çıkmasın" dediği İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'da yaşam maliyeti uçtu. Bir yılda yüzde 80'nin üzerinde arttı

Devlet memurlarının kaçtığı İstanbul'da yaşam maliyeti uçtu gidiyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

İstanbul Planlama Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti. Böylece Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.765 lira arttı. Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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