İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Temmuz’a ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

İTO tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 9,84 oranında artış gösterdi.

YILLIK: 63.76

Yıllık bazda enflasyon da yüzde 63,76 artış kaydetti. Toptan fiyatlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,54 artış gösterdi.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış görüldü.

Temmuz 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 11,26, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 9,70, Mensucat Grubunda yüzde 3,62, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,59, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,57, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,46 artış izlenmiştir.

TÜİK PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini perşembe günü açıklayacak.