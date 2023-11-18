İstanbul’da yollar göle döndü

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Sağanak şekilde devam eden yağmur yer yer vatandaşları olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Yağış nedeniyle sürücülerin kontrolü kaybetmesiyle birçok noktada maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Göle dönen yolda sürücülerin ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.
Öte yandan, yağışın gün boyu ve yarın da kent genelinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.