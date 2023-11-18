İstanbul’da fırtına kıyameti koparacak. Sabah 8’de bindirecek, köprülere dikkat

Türkiye kuvvetli fırtına ve şiddetli yağışın etkisine girmişken, meteoroloji ve AFAD’tan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Bir uyarı da İstanbul için geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’da fırtına kıyameti koparacak. Sabah 8’de bindirecek, köprülere dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği yönünde uyarıda bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre ise, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

İstanbul’da etkili olması beklenen fırtınanın Pazar öğleden sonra etkisini kaybedeceğinin beklendiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kısa mesaj yoluyla vatandaşların telefonlarına gönderdiği uyarı mesajında:

“Meteorolojiye göre yarın İstanbul’da sağanak yağış ve tam dırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda akasmalara karşı tedbirli olun” ifadeleri kullanıldı.

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