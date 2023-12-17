İstanbul’da zemini en kötü 8 bölge ortaya çıktı. Uzman isim açıkladı

İstanbul Kültür Üniversitesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve İBB ortaklığında, Prof. Dr. Aral Okay’ın anısına düzenlenen İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, 14-15 Aralık tarihlerinde yer bilimi uzmanlarını bir araya getirdi.

Milliyet’ten Ceyda Ulukaya’nın haberine göre, İstanbul Jeoloji Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yüzey deformasyonu yaşanan bölgelerde depremin daha büyük hasara neden olacağını söyleyerek, “Haramidere en büyük yüzey deformasyonunun olduğu yer. Sonra Ayamama geliyor. Kadıköy’deki Kurbağalıdere, Zeytinburnu’nda Çırpıcı Deresi, Kağıthane, Alibeyköy, bütün deniz kenarları, Yenikapı ve Maltepe de dahil dolgu alanlarda düşey deformasyon gözleniyor” dedi.

Oturumun konuşmacılarından, İTÜ Jeoloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Ziyadin Çakır uydu görüntülerini kullanarak InSAR yöntemiyle 2014 yılından itibaren İstanbul’da meydana gelen yüzey deformasyonlarını analiz ettiği çalışmayı anlattı. Başta Büyükçekmece ve Küçükçekmece olmak üzere, Avcılar, Haliç, Alibeyköy, Kurbağalıdere gibi bölgelerdeki yüzey deformasyonlarına dikkat çeken Çakır, özellikle dere yatakları ve dolgu zeminlerin taşıdığı risklere değindi.