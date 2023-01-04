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İstanbul'daki barajlar alarm veriyor

Yağmur yağmıyor, İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. Doluluk oranının yüzde 18,61’e düştüğü Alibey Barajı'nda bazı bölgelerde suyun çekilmesiyle bölge tamamen kurudu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:34
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İstanbul'daki barajlar alarm veriyor

İstanbul'daki barajlar alarm veriyor
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16'lık bir düşüş yaşandı.

Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

ALİBEY BARAJI ALARM VERİYOR

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey barajında da düşüş olduğu belirlendi. Geçen yıl yüzde 27,89 olarak ölçülen su seviyesi 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde 18,61 olarak ölçüldü.

Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığı belirlendi. Yıllara göre yapılan ölçümlerde en yüksek su seviyesinin 2019 yılında yüzde 100 olarak ölçülen Alibey barajında bu yıl yüzde 18,61 olarak ölçüldüğü görüldü.

2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 80'lik bir düşüş yaşandığı belirlendi. Kuraklığın yaşandığı Alibey barajı, havadan görüntülendi. Görüntülerde, kemerlerin ayaklarının gözükmesi ve kuraklık nedeniyle çatlakların oluşması görenleri korkuturken bölgede bulunan çöplerin ise görüntü kirliliği oluşturduğu görüldü.

 

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