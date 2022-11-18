İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin başından itibaren hızla arttı.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı, hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda yükseliş trendine geçti. Ocak ayında başlayan artış 10 ay boyunca sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yılın 10 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2021'e göre göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem dış hatlarda yükseliş devam ederken, turizm sezonun bitişinde de artışlar sürdü. Yolcu artış rakamları hava yolu firmalarının bilançolarına da olumlu yönde yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda 53 milyon yolcu seyahat etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 53 milyon 546 bin 267 yolcu seyahat etti. Bu yolculardan 13 milyon 555 bin 500'ü iç, 39 milyon 990 bin 767'si ise dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 8 milyon 688 bin 779, dış hatlarda ise 20 milyon 714 bin 751 yolcu uçtu. 2021 yılının aynı döneminde 29 milyon 403 bin 530 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre 24 milyon 142 bin 737 yolcu artışı olduğu hesaplandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 82 arttığı belirlendi. İstanbul Havalimanı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 56, dış hatlarda ise yüzde 93 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen'de iç hat yolcusu azalırken dış hat yolcusu artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 12 milyon 737 bin 406, dış hatlarda ise 12 milyon 702 bin 156 yolcu uçtu. 25 milyon 439 bin 562 kişi bu havalimanını kullandı.

Geçen yılın 10 ayında 13 milyon 607 bin 456 iç, 6 milyon 724 bin 68 dış hat olmak üzere 20 milyon 331 bin 524 yolcu bu havalimanından seyahat etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı iç hatlarda 870 bin 50 azalırken, dış hatlarda 5 milyon 978 bin 88 arttı. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 6 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 89 arttı.

Atatürk Havalimanı'nı ise geçen yıl ocak-ekim döneminde iç hatları 47, dış hatları 406, toplamda 453 yolcu kullanmıştı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 26 milyon 292 bin 906, dış hatlarda ise 52 milyon 692 bin 923 olmak üzere toplam 78 milyon 985 bin 829 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 49 milyon 735 bin 507 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 29 milyon 250 bin 322 kişi ile yüzde 59 artış gösterdiği hesaplandı.