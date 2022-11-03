2 sandviç bir suyun fiyatı şok yarattı. İstanbul Havalimanında fahiş fiyat

İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek fiyatları tartışılmaya devam ediyor. Havalimanından 2 sandviç ve 1 su alan genç 360 TL ödedi.

Sosyal medyada yiyecek fiyatlarıyla ilgili hemen her gün başka bir görüntünü düşüyor. Son olarak bir gencin sadece 2 adet sandviç ve 1 şişe suya ödediği ücret şaşkınlık yarattı.

Söz konusu videoya "İstanbul Havalimanı'nda bir şeyler yemeye karar verdim bakalım kaç para harcayacağım" diyerek başlayan genç, aldığı 2 sandviç ve 1 şişe suyu gösterdikten sonra 360 TL ödediğini söyledi.

Genç yaşadığı şaşkınlığı videonun sonuna bıraktığı; "Keşke acıkmasaydım" notuyla belirtti.