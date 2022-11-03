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2 sandviç bir suyun fiyatı şok yarattı. İstanbul Havalimanında fahiş fiyat

İstanbul Havalimanı'ndaki fahiş yiyecek fiyatları tartışma konusu gündemde olmaya devam ediyor. Havalimanından 2 sandviç ve 1 su alan genç ödediği ücret karşısında 'keşke acıkmasaydım' dedi

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:55
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İstanbul Havalimanında fahiş fiyat. 2 sandviç bir suyun fiyatı şok yarattı

2 sandviç bir suyun fiyatı şok yarattı. İstanbul Havalimanında fahiş fiyat
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İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek fiyatları tartışılmaya devam ediyor. Havalimanından 2 sandviç ve 1 su alan genç 360 TL ödedi.

Sosyal medyada yiyecek fiyatlarıyla ilgili hemen her gün başka bir görüntünü düşüyor. Son olarak bir gencin sadece 2 adet sandviç ve 1 şişe suya ödediği ücret şaşkınlık yarattı.

Söz konusu videoya "İstanbul Havalimanı'nda bir şeyler yemeye karar verdim bakalım kaç para harcayacağım" diyerek başlayan genç, aldığı 2 sandviç ve 1 şişe suyu gösterdikten sonra 360 TL ödediğini söyledi.

Genç yaşadığı şaşkınlığı videonun sonuna bıraktığı; "Keşke acıkmasaydım" notuyla belirtti.

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vatandaş
3.11.2022 11:05
hayat şartları zorlaştı her şey zamlanıyor zamlardan bıktık artık yeter artık  
 
fatih
3.11.2022 11:02
mmt efendi biyerleri kötülemesine gerek yok demişsin de bu hükümet döneminde kötü görülen hangi iyi bişey var söyler misin Allah aşkına biz de bilelim  
 
Tekin Ertürk
3.11.2022 10:33
akp ve mhp seçmeni oradan bir şeyler yemiyor mu? (HARAM) olan yardımlarla beslenenler bile, oradan bir şeyler yediklerinde ne düşünüyorlar. Milyonlarca insanın payı olan HARAM TATLIDIR! Allah yargılar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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