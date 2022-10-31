İstanbul Havalimanında ortalık karıştı

İstanbul Havalimanı'nda Erbil'e gidecek uçağın arızalanması sebebiyle, bekleyen yolculara durumla ilgili bilgilendirme yapan görevli personel, yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Oda tv'nin haberine göre; Görevlinin yaşananları sakince anlatmasına rağmen yolcular itiraz etmeye devam etti.



"POLİS ÇAĞIRIN"

Görevli personel sorunun anlatarak çözülemeyeceğini anlayınca emniyet güçlerinden yardım istedi ve "Polis çağırın" diye talimat verdi.

Personelin polis çağrısının üstüne alanda bulunan ve yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şahıslar "Polis gelsin seni burdan alsın" diyerek tepkilerine devam etti.