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İstanbul Havalimanında ortalık karıştı

İstanbul Havalimanı'nda, Erbil'e gidecek uçağın arızalanması sebebiyle yolcular ve havalimanı personeli görevli arasında tartışma çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:00
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İstanbul Havalimanında ortalık karıştı

İstanbul Havalimanında ortalık karıştı
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İstanbul Havalimanı'nda Erbil'e gidecek uçağın arızalanması sebebiyle, bekleyen yolculara durumla ilgili bilgilendirme yapan görevli personel, yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Oda tv'nin haberine göre; Görevlinin yaşananları sakince anlatmasına rağmen yolcular itiraz etmeye devam etti.


"POLİS ÇAĞIRIN"
Görevli personel sorunun anlatarak çözülemeyeceğini anlayınca emniyet güçlerinden yardım istedi ve "Polis çağırın" diye talimat verdi.
Personelin polis çağrısının üstüne alanda bulunan ve yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şahıslar "Polis gelsin seni burdan alsın" diyerek tepkilerine devam etti.

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Genç
31.10.2022 11:30
Tabii artık bu ülkenin sahibi sizsiniz ya,valla bu cüretinizi takdir etmemek elde değil...  
 
vatandaş
31.10.2022 11:21
öyle artık! önemli olan soru bu cesareti nerden alıyorlar ?  
 
ArslanBey
31.10.2022 11:10
İstilacılar kendi ülkemizde bize posta koyuyor ev alınca hakir görüyorlar  
 
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