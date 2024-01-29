İstanbul'daki iki saati pahalıya patladı. Ailesine attığı mesaj yaktı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'daki iki saati pahalıya patladı. Ailesine attığı mesaj yaktı
İstanbul aktarmalı Macaristan’a giden Singapurlu 14 yaşındaki bir çocuğun attığı mesaj faturasına 9 bin dolar olarak yansıdı. Annesi Singapur medyasına yaşadıklarını anlattı.

Yurt dışına çıkan Türkler veya Türkiye’ye gelen yabancılar genellikle kesintisiz iletişim arayışındadır. Ancak bu iletişimin maliyeti oldukça yüksek olabilir. Singapurlu bir kadının yaşadığı olay, bu durumu gözler önüne seriyor. Yin soyadlı kadın, İstanbul'da sadece 2 saatlik bir transit yolculuk yaparken, 9 bin dolarlık bir fatura ile karşılaştı.

14 yaşındaki oğlunu Macaristan’a götürmek için aldığı uçak bileti, İstanbul Havalimanı'nda 2 saatlik beklemeyi içeriyordu. Oğlu, Türkiye'ye güvenle vardıklarını belirten bir mesaj attı. Ancak bu mesaj, uluslararası veri dolaşımı kullanılarak atıldığı için Yin'e yaklaşık 273 bin TL'lik bir fatura çıkarıldı.

Yin, durumu M1 şirketine ilettiğinde, Singapurlu GSM şirketi faturada bir yanlışlık olduğunu kabul etti. Ancak sorun, Türkiye'deki Vodafone operatörü üzerinden gerçekleşen veri kullanımıyla ilgiliydi ve çözülmedi. Sonunda, taraflar anlaşarak 9 bin dolarlık faturayı 500 dolara kadar indirdiler.

Bu olay, tek bir mesajın dahi yüksek maliyetlere neden olabileceğini gösteriyor. Yurtdışına seyahat ederken, telefon kullanımını dikkatli bir şekilde kontrol etmek önemlidir. Herhangi bir iletişim, beklenmedik yüksek faturalara sebep olabilir.

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