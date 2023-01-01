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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'dan araçla Tekirdağ'a uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:36
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İstanbul'dan araçla uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'ne bir araçla İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip sonucunda araçta bulunan E.S. ve M.T. isimli şüpheliler yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 123 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 26 adet mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı payp ve 1 adet kama ele geçirildi. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alındı.


(Kaynak: İHA)

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