İstanbullulara da İBB'ye de 565 milyon liralık müjde. Yargıtay 'dur' dedi

Yargıtay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro kredisinin bulunduğu banka hesabına, AKP dönemindeki borçlardan dolayı 565 Milyon liralık haciz konulmasını hukuka aykırı buldu.

İstanbullulara da İBB'ye de 565 milyon liralık müjde. Yargıtay 'dur' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde asfalt ihalesi alan bir inşaat şirketi, belediyeden alacağı nedeniyle yeni yönetim gelince hareket geçti. İBB'nin hesabına 565 milyon liralık haciz koyduruldu ve para şirketin hesabına geçti.

İBB, Belediye Kanunu’na göre haczi mümkün olmayan proje kredileri, vergi, resim, harç gelirleri ile şartlı bağışların da yer aldığı hesaplara haciz konulmasına karşı dava açtı. İBB’nin ödemenin durdurulması talebi yerel mahkemece reddedildi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HAKLI BULDU

Hukuki mücadeleyi sürdüren İBB, kararın temyiz etti Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, “Haczedilmez nitelikteki hesaplarda bulunan paraların haciz ihbarnameleri ve icra dairelerin talepleri üzerine, borçlunun talimatı olmaksızın banka tarafından haczi kabil hesaplara aktarılarak bu hesaptan paraların icra dairelerine gönderilmesi, bu hesapların ve gönderilen paraları haczi kabil hesap ve paralar haline getirmez” dedi ve hacizlerin hukuka aykırı karara verdi.

“TAKİPTEYİZ”

O dönem bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, “İstanbul’un metro parasını haksız bir şekilde haczedenlere karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde Bölge Adliye Mahkemesi hacizlerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Sıkı takipteyiz” dedi.

YARGITAY DA İBB'NİN TALABİNİ HAKLI BULDU

Davacı şirketin avukatlarının itirazı üzerine dava Yargıtay'a taşındı ve son nokta konuldu. Yargıtay da Bölge Adliye Mahkemesi gibi haciz kararını hukuka aykırı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kararın ardından “İBB’nin metro kredisinin bulunduğu banka hesabına, AKP dönemindeki asfalt alacağı için 565 milyon TL’lik haciz konulması Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulundu. 565 milyon TL, haciz koyduran şirketten geri alınıp yatırımlara harcanacak” açıklaması yaptı.

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