İstanbul'u fırtına vurdu trafik felç oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80’in üzerine çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'u fırtına vurdu trafik felç oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

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HALK PAZARINI SU BASTI

Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağmurun ardından Yenimahalle'de yollar göle dönerken Cumartesi Pazarını su bastı. Bazı pazar esnafının ise brandalar çökmemesi için elleriyle brandaları tuttuğu da görüldü.

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ÇATIDAN KOPAN PARÇA BAŞINA DÜŞTÜ

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çaptıktan sonra, kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binanın çatısından sarkan parçaları merdiven yardımı ile bulunduğu yerden aldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 2 binanın dış cephesinde hasar oluşurken dairelerin bazılarının camlarının kırıldığı ve 2 iş yerinde de hasar oluştuğu görüldü.

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