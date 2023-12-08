İstanbul’da yine bir Cuma klasiği. Trafik durma noktasına geldi. Çile bülbülüm çile

İstanbul’da Cuma günü yoğunluğu yaşanması üzerine trafik adeta durma noktasına geldi. İstanbul'da haftanın son iş gününde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi.

KAYNAK: AA
İstanbul’da yine bir Cuma klasiği. Trafik durma noktasına geldi. Çile bülbülüm çile

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor. Maslak ile Hasdal arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi.

Hadımköy yolunda yaşanan trafik yoğunluğu çift yönlü devam ederken, D-100 Haramidere kavşağı ile TEM Otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor.

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TEM Otoyolu Kuzey Yan Yol ile Metris kavşağı arasındaki çift yönlü trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır ilerlerken, Alibeyköy ile Eminönü ve Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında da çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Avcılar arasında ve Küçükçekmece ile Avcılar arasındaki yan yolda trafik ağır ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a ulaştı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85 ölçüldü.

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TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Öte yandan, akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

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