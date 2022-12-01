1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruda bazı ilçelerde 5 saat su kesintisi olacağı açıklandı. İşte o ilçeler...

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:10
Takip Et

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. İşte o ilçeler...

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
+
Aa
-

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak edildi. İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi ve kesintinin kaç saat süreceğine dair detaylar:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.