﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak edildi. İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi ve kesintinin kaç saat süreceğine dair detaylar:
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