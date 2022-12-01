﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak edildi. İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi ve kesintinin kaç saat süreceğine dair detaylar: