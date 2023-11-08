İstanbul’un can damarı kurudu

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 iken bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi.

KAYNAK: DHA
İstanbul’un can damarı kurudu

Kurak geçen sonbahar barajlar üzerinde olumsuz etki göstermeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere barajının su seviyesi yüzde 2,27’ye geriledi. Barajın geçen sene aynı tarihlerde doluluk oranının yüzde 40’larda olduğu bildirildi.

'İSKİ'DEN SU TAKVİYESİ'

Kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi. Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye kurarak vakit geçirdiler.

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