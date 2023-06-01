İstanbul’un enflasyonu belli oldu

İTO’nun açıkladığı verilere göre, İstanbul’un enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 56,05 oldu. Enflasyon aylık ise yüzde 1,66 artış gösterdi.

İstanbul’un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentteki Mayıs ayı toptan ve perakende fiyat değişim verilerini açıkladı.

İTO’nun açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Mayıs ayında perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,05, toptan fiyatlar yüzde 70,33 arttı.

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,66, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,60 oranında artış gözlendi.

İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 7,5 ARTIŞ GÖZLENDİ

Mayıs 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,41, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,5, mensucat grubunda yüzde 4,59, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,39, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,02 arttı.

GİYİMDE YÜZDE 9,25 ARTIŞ

Mayıs 2023’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 9,25, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,41, gıda harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,29, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,55 artış, konut harcamalarında yüzde 1,9, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,10 azalış izlendi.

Mayıs 2023’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 2,15, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 1,03 azalış izlendi.

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