İstanbul'da 33 saniyelik videoda korkunç Suriyeli detayı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen bir video sığınmacı sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. “Sadece 33 saniyede bu görüntüleri çektim. Ülkeyi delik deşik ettiniz. Çok pişman olacaksınız çok. Ama iş işten geçmiş olacak.” noto ile yayınlanan video da sığınmacıların yoğunluğu dikkati çekti.

28 Mayıs seçimlerine giderken mülteci krizi cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi.

KILIÇDAROĞLU: İKTİDARA GELİR GELMEZ TÜM MÜLTECİLERİ EVLERİNE GÖNDERECEĞİZ

Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan 28 Mayıs seçimlerine ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında mesajlar vermişti. İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir oyun bile hakkını yedirmeyeceğiz. Ben terör örgütleriyle hiçbir zaman masaya oturmadım, oturmayacağım." demişti.

Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusunda şunları söylemişti:

"Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler, sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa, kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkamayacaklar. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa, domuz bağıyla insanlarımızı öldüren, iktidara ortak olacak. Farkında mısınız? Bunlar, teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek her meşrepten teröristi memlekete ve Meclis'e sokacaklar. Kimse kusura bakmasın, biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek, nokta. Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir. Ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyet var omuzlarımızda ve gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Ve bunların tamamını düşünerek, işte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Söz mü? En az 1 milyon insan sandık başında olacağız, güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Dün söyledim yine söylüyorum, biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın. Vatanını seven, bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin."