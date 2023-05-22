Çavuşoğlu, vatandaşların istikrar, huzur ve ülkenin büyümesini istediğini ancak bazı sorunları da çok açık bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "Antalya'da kira fiyatlarında fahiş artışlar olduğu için vatandaşlarımızın ciddi sıkıntısı var, bunu biliyoruz.

Diğer taraftan enerji altyapısının da ve diğer büyükşehir kanalizasyon dahil altyapı çalışmalarında da bu gelişmenin gerisinde kaldığımızı da gördük sahaya inince." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Seçime katılım oranının yüksekliğine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu tüm dünya gördü." diye konuştu.

"Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz"

Çavuşoğlu, Suriye ve İran sınırlarında gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, "Diğer taraftan üç tarafımızın da denizlerle kaplı olduğunu unutmamamız lazım." dedi.

Bu meselenin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu sadece nefret söylemiyle ya da popülizmle söyleyemezsiniz, Türkiye'ye evet Suriye'deki iç savaştan dolayı göçmen geldi, Afganistan'dan geldi oradaki durumdan dolayı, İran üzerinden. Çok sayıda Afgan'ı ülkesine gönderdik, Taliban'dan sonra da gönderdik, uçaklarla gönderiyoruz, onlar da gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

550 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu sayının yeterli olmadığını daha fazla göçmenin ülkesine gönderileceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Sadece güvenli bölgelere değil, rejimin kontrol ettiği yerlere de göndermemiz lazım. Yani geldikleri şehirlere göndermemiz lazım ama bunu. Rejimle bir angajmana girdik, başladık ama bunun altyapısını oluşturmak için bir karar aldık." dedi.

Göçmenlerin güvenli bir şekilde dönmesi, altyapının hazırlanması için bir yol haritası üzerinde çalışılacağını aktaran Çavuşoğlu, "Dönecekler biz kararlıyız, döndüreceğiz ama bunu insanın onuruna yakışır bir şekilde yapmamız lazım." diye konuştu.

"TAMAMINI GÖNDERECEĞİZ DERSEK BU DOĞRU OLMAZ"

"Siyasi sürecin canlandırılması olacak, terörle mücadele, Suriye'nin terörden temizlenmesi ve de göçmenlerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri gönderilmesi. Zaten bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler." diyen Çavuşoğlu, terörün olduğu yere Türkiye'deki Suriyeli Kürtlerin dönmek istemediğini, terör örgütü PKK'nın zulmünü yaşadıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, geri dönüş için altyapının hazırlanması ve can güvenliğinin teminat altına alınması, Birleşmiş Milletler'in (BM) işin içinde olması ve uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğine vurgu yaparak, böyle bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını kaydetti.

Bunun yanı sıra başka bir gerçeğin de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "(Suriyeli göçmenlerin) Tamamını yüzde yüz göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin şu anda tarım sektöründe, sanayide, halleri dolaşıyoruz, halde, bazı işlerde istihdama ihtiyaç var, görüyoruz." diye konuştu.

"DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLDİ"

Ülkeye kaçak yollardan giren Afganların önemli bir kısmının ülkelerine geri gönderildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, Pakistan'dan, Afrika'dan ve başka yerlerden kaçak şekilde Türkiye'ye gelen çok sayıda düzensiz göçmenin de ülkelerine geri gönderildiğinin altını çizdi.