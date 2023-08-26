İstanbul'un kural tanımaz taksicileri. Turistle pazarlık yapınca çalışma belgesi iptal edildi

İstanbul’da taksimetre açmadan 35 euroya turistle pazarlık yapan taksi sürücüsünün çalışma belgesi iptal edildi.

KAYNAK: İHA
İstanbul'un kural tanımaz taksicileri. Turistle pazarlık yapınca çalışma belgesi iptal edildi

İHA'nın haberine göre; Sivil trafik polisleri tarafından yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan ve yolcuyla pazarlık yapan diğer sürücülere de para cezası kesildi.

Taksici aracına vurdu

Yolcuyla Sultanahmet’ten Bayrampaşa’ya gitmek için 35 euroya anlaştığı belirlenen taksi sürücüsü Samet S.'nin çalışma belgesi iptal edilerek aracı 10 günlüğüne trafikten men edildi.

Bunun üzerine Samet S. sinirlenerek kendi aracına vurdu. Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan bir başka sürücü de “Ne çekiyorsun? Benim canımı sıkma.” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

Emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri taksilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Eminönü’nde gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye 436’şar lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan bir sürücüye 951 lira, yolcuyla pazarlık yapan sürücüye ise 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Kesilen cezalara öfkelenen taksi sürücüleri, basın mensuplarının üzerine yürüdü.

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