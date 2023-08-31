Taksiciler epilepsi krizi geçiren 3 yaşındaki çocuğu hastaneye götürmedi. Bahaneleri pes dedirtti

Aydın'da taksiciler, epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu üstü ıslak olduğu için aracına almadı. Çaresiz kadın çocuğunu hastaneye götürmek için dakikalarca taksi aradı.

KAYNAK: İHA
Taksiciler epilepsi krizi geçiren 3 yaşındaki çocuğu hastaneye götürmedi. Bahaneleri pes dedirtti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizden çıkan ve epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuk iddiaya göre taksiciler tarafından üstü ıslak diye alınmadı. Çaresiz şekilde çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BURASI BAŞKA DURAK SİZİ ALAMAM"

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi’nde yaşanan olayda, epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde yüzdüğü sırada aniden kriz geçirdi. Durumu fark eden anne H.D. çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi.

Gördüğü ilk taksiyi durduran çaresiz kadın, taksicinin "Burası başka bir durak önü, sizi alamam" cevabıyla karşılaştı.

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"ÜSTÜNÜZ ISLAK"

Sonrasında taksi durağına gelerek yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerin iddiaya göre "Üstünüz ıslak ve sizi alamayız" cevabıyla karşılaştı. Aldığı yanıt ile şoka giren anne, çaresizce kucağında çocuğu ile dakikalarca koşuşturdu.

Bir süre sonra, ilk durdurduğu taksici geri dönerek H.D.'ye, "Sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye" dedi. Taksici, nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aile, taksi durağından şikayetçi oldu.

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