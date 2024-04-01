İstanbul'un mart ayı enflasyonu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un mart ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul Ticaret Odası megaketteki mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre perakende fiyatlar aylık yüzde 3,93 yıllık enflasyon ise 78,25 artış gösterdi.

İstanbul'un mart ayı enflasyon verileri ortaya çıktı. İTO'nun verilerine göre İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar yüzde 3,93 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 78,25 oldu. Toptan Eşya Fiyatlarındaki artış yüzde 3,78 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, 2024 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyatın göstergesi, Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,93 gösterdi. Toptan fiyat hareketlerinin indeksi olan Toptan Eşya Fiyatları indeksindeki artış oranı ise yüzde 3,78 oldu.

Geçen yılın mart ayına göre yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 63,21 olarak olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında en çok artış gösteren grup Giyim oldu. Buna göre giyim harcamaları yüzde 8,96 artış gösterdi. Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,01, Konut Harcamalarında yüzde 3,90, Gıda Harcamalarında yüzde 3,62, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları yüzde 3,05 izledi.

Mart 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre en çok artış Madenler Grubunda oldu. Artış oranı yüzde 7,85 olarak kayıtlara geçerken Gıda Maddeleri grubunda yüzde 5,20, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,30 değişim gösterdi.

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