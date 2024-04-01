Eskinazi: Önceliğimiz yapısal reformlar olmalı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “31 Mart seçimleriyle, demokrasimizin temel unsurlarından biri olan yerel seçimleri başarılı bir şekilde geride bıraktık. Ülke genelinde gerek oy kullanımı esnasında gerekse de oy kullanıldıktan sonra ve sayım sırasında huzur ve sükûnetle seçimlerin gerçekleştirilmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti.

Bu vesileyle, seçimlerde görevli kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sandık başında görev alan tüm iktidar ve muhalefet parti görevlilerine de teşekkür ediyoruz. Gerek yeniden seçilen gerekse de ilk kez seçilen belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Yerel yönetimlere, şehirlerde halkımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaları, alt yapı sorunlarını gidermeleri, trafik sorunlarını azaltmaları ve daha çevreci politikaları uygulamalarına yönelik projeleri gerçekleştirmeleri gibi konularda da başarılar diliyoruz.

Deprem başta olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendiği ve halkımızın ekonomik sorunlarının da azaldığı bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek, hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız.”